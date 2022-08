BROK the InvestiGator bijna af, release gepland voor deze winter

Gebruik je verstand of je vuisten in deze nieuwe "punch-and-click" titel

Het is alweer even geleden dat we van BROK the InvestiGator gehoord hebben. Begin vorig jaar meldde we nog dat de game zijn kickstarter had gehaald en dat het naast de PC, PS4/5 en Xbox ook naar de Switch zou komen. Sindsdien is het een tijdje stil geweest, maar ontwikkelaar Cowcat heeft nu aangekondigd dat deze “punch-and-click” bijna af is. De release van de PC versie staat dan ook al gepland voor 26 augustus. Op de Switch versie zullen we iets langer moeten wachten, deze staat gepland voor deze winter. Om dit nieuws te vieren is er tevens een nieuwe trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

BROK the InvestiGator is een verhaal gedreven game waarin jij zelf zult moeten bepalen of je je verstand of je vuisten wil gebruiken. Jij speelt titelpersonage Brok, een private detective en voormalig bokser. Jij woont met Graff, de zoon van jouw overleden vrouw. Je vrouw is niet op een natuurlijke manier om het leven gekomen, en alhoewel je er nooit achter bent gekomen wat er precies gebeurd is komen er dingen op je pad die een nieuw licht op de zaak werpen… en die wellicht grotere tragischere dingen met zich mee brengen.