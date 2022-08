Actie platformer Moonscars onderweg naar de Switch

Het moet daar eind september aankomen

Uitgever Humble Games en ontwikkelaar Black Mermaid hebben aangekondigd dat 2D actie platformer Moonscars ook naar de Switch komt. Deze donkere titel werd begin dit jaar al aangekondigd, maar toen was er van een Switch versie nog geen sprake. Nu de releasedatum is vrijgegeven blijkt dat de game ook naar de Switch komt. Deze werd bekend gemaakt door middel van een nieuwe trailer en staat momenteel op 27 september. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Moonscars speel jij een krijger van klei met de naam Grey Irma. Zij heeft maar één doel: het vinden van the Sculptor om het mysterie van haar eigen leven in kaart brengen. Maar dit is niet eenvoudig, want de grimmige 2D wereld heeft alles behalve meelij met je. Vecht met alles dat in je pad durft te staan en onthoud: elke dood is een kans om iets te leren. Sta op en blijf vechten, leer nieuwe dingen en overwin de vele uitdagingen op je pad.