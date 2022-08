Handgetekend avontuur Whateverland aangekondigd voor de Switch

De game staat gepland voor later dit jaar

Whateverland is momenteel in de maak voor de Switch. Dat heeft ontwikkelaar Caligari Games eerder deze week aangekondigd. Deze point-and-click adventure game werd in 2020 succesvol gekickstart en heeft kortgeleden een releasedatum op de PC gekregen. Daar verschijnt de game op 15 september. Maar nu is dus ook bekend dat de game naar de Switch komt. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, al moet het wel nog dit jaar zijn. Een trailer kun je hieronder bekijken.

Whateverland speelt zich af in een wereld waarin moraal grijze zielen worden verbannen, om daarna te transformeren in vormen die de meest egoïstische kanten van die persoon laten zien. Jij speelt Vincent, een professionele dief die vastzit in deze vreemde wereld. Samen met zijn nieuwe en niet zo handige side-kick probeert hij te ontsnappen, maar daarvoor moet hij wel in zee met een hele rits kleurrijke personages die je normaal nog niet met een stok wilt aanraken. Los puzzels op, vind verschillende eindes en dans rond op het gehele spectrum van het menselijke moreel.