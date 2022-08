Gameplaytrailer voor SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Red jouw vrienden uit de Wishworlds!

Afgelopen jaar maakte THQ Nordic bekend dat er weer een SpongBob-game op de planning staat. Eerder verscheen al SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated en had SpongeBob een rol in Nickelodeon All-Star Brawl. Veel was er nog niet gedeeld over de nieuwe game SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Daar is sinds kort verandering in gebracht. Tijdens de THQ Nordic digital showcase is er een eerste gameplaytrailer getoond. Helaas heeft THQ Nordic geen releasedatum bekendgemaakt, dus het is nog gissen wanneer deze game zal verschijnen.

In SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake krijgen SpongeBob en Patrick een flacon vol zeemeermintranen. Deze zeemeermintranen zouden de wensen van iedereen met een zuiver hart moeten vervullen. Echter kan dit natuurlijk niet goed gaan bij dit duo; Bikini Bottom wordt geplaagd door Cosmic Jelly en overal openen portalen naar Wishworlds. Kun jij je vrienden redden? In totaal zijn er 7 Wishworlds om te ontdekken. Daarnaast kan je je omkleden in 30 verschillende outfits en luisteren naar 101 nummers uit animatieserie.

Heb jij zin in een nieuwe SpongeBob-game? Hoe vind je de gameplay eruitzien? We horen graag in de reacties!