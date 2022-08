Cloudversie Thymesia komt volgende week naar de Switch

Verzamel herinneringen in deze heftige actie-RPG!

Uitgever Team 17 en ontwikkelaar OverBorder Studio hebben aangekondigd dat actie RPG Thymesia naar de Switch komt. Het gaat hier om een cloudversie, wat betekent dat je de game helaas niet zelf download, maar streamt via een cloudservice. Misschien niet de beste optie, maar het geeft in ieder geval een kans om de game op de Switch te spelen. Hieronder kun je de aankondigingstrailer bekijken. De game is vanaf 18 augustus de downloaden via de Switch eShop.

Thymesia speelt zich af in een land dat op het randje van de afgrond balanceert. In dit grootste land werd veel alchemie bestudeerd, tot op zover dat iedereen het gebruikte om hun dagelijkse leven te verrijken. Het was het antwoord op alle vragen, maar de kost voor het gebruik was hoger dan de inwoners gedacht hadden. Het was alleen al te laat om dit te stoppen en binnen enkele dagen was het koninkrijk gevallen aan geïnfecteerde monsters. Jij speelt Corvus, de laatste hoop van deze wereld. De waarheid over alchemie ligt diep verscholen in zijn herinneringen, herinneringen die hij over de uithoeken van de wereld verspreid heeft. Hij gaat op pad om deze allemaal weer te vinden en zo de wereld te redden, maar elke herinnering brengt nieuwe vragen met zich mee.