Bekijk deze maand het concert ter ere van Kirby’s 30ste verjaardag online terug

Geniet tot en met 31 augustus van prachtige Kirby-muziek.

Kirby bestaat dit jaar 30 jaar en dat vier Nintendo groots. Afgelopen week maakte Nintendo al bekend dat Kirby ’s Dream Buffet op 17 augustus zal verschijnen, maar er is bijvoorbeeld ook een heus concert gegeven ter ere van Kirby zijn dertigste verjaardag. De kans dat je hierbij bent geweest is overigens niet groot, het concert werd namelijk in Tokyo gehouden. Gelukkig kun je het concert echter nog wel de rest van deze maand online bekijken. Daarbij kun je genieten van een concert vol met de mooiste soundtracks uit de serie.

Het concert is hieronder terug te kijken en begint vanaf 1.34:10. Ga jij een deze dagen genieten van de prachtige muziek van Kirby?