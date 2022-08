[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 33

Weten wat je volgende week nieuw in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Kirby’s Dream Buffet

Verschijnt op: 17 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Kirby’s Dream Buffet is een party game waarin jij en een aantal vrienden het tegen elkaar opnemen in een hoop overheerlijke wedstrijden. Rol en eet je een weg door de meest smakelijke levels vol chocola, ijs, aardbeien en andere heerlijke traktaties. Verzamel fruit, wordt groter en sneller dan de andere Kirby’s en gebruik de speciale snackblokken om verschillende krachten te krijgen.

We Are OFK

Verschijnt op: 18 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

We Are OFK is een beetje een vreemde game. Allereerst is het een interactieve reis over het leven van Itsumi Saito. Zij is net in Los Angeles komen wonen en probeert haar droom na te jagen om door te breken in de muziekwereld. Dit is niet makkelijk aangezien ze veel moet repeteren en reizen, maar ook probeert haar normale leven en sociale kring niet te verwaarlozen. Door middel van een geanimeerde serie krijg je een kijkje in dit hectische leven, maar de game is bij launch niet “af” Er zijn namelijk 5 afleveringen, en deze worden elke week uitgebracht. Wil je dus het hele verhaal weten dan zul je dit interactieve verhaal de aankomende tijd moeten volgen!

Cursed to Golf

Verschijnt op: 18 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Cursed to Golf is een roguelike avontuur waarin jij de “Cursed Golfer” speelt. Je bent dit geworden na een slecht getimde bliksemschicht, en je zit nu vast in het Golf vagevuur. Om terug te keren naar het land van de levenden zit er niets anders op dan golf te spelen, waarbij je 18 kerkerachtige holes zult moeten spelen. Deze holes bestaan uit teleporters, TNT, ventilators en andere obstakels die je vaardigheden tot het uiterste zullen testen! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de eindbazen die in je weg staan. Kun jij deze verslaan in een potje golf en de vloek breken?

Wat verder verschijnt in de week van 15 tot en met 21 augustus:

16 augustus 2022: Blossom Tales II: The Minotaur Prince – €12,49

16 augustus 2022: Two Point Campus – €39,99

17 augustus 2022: Robo Revenge Squad – €20,00

17 augustus 2022: Little League World Series Baseball 2022 – €49,99

17 augustus 2022: Hell Blasters – €12,49

18 augustus 2022: The Room Two – €8,99

18 augustus 2022: RPG Time: The Legends of Wright – €29,99

18 augustus 2022: Irresistible Mistakes – €28,99

18 augustus 2022: Hobo: Tough Life – €24,99

18 augustus 2022: Thymesia: Cloud Version – €29,99

18 augustus 2022: Mutropolis – €19,99

18 augustus 2022: Japanese Escape Games: The Fortress Prison – €8,99

18 augustus 2022: Dyna Bomb 2 – €19,99

18 augustus 2022: Slaycation Paradise – €19,99

18 augustus 2022: Secrets of Magic 5: Back to School – € 17,99

18 augustus 2022: Chameneon – €3,99

18 augustus 2022: My Divorce Story – €7,29

18 augustus 2022: Home Deco Puzzles – €5,99

18 augustus 2022: Zumba Garden – €2,99

18 augustus 2022: Pretty Girls Four King Solitaire – €5,99

18 augustus 2022: Light Fairytale Episode 2 – €9,99

18 augustus 2022: Treehouse Riddle – €14,99

18 augustus 2022: Smash Boats – €11,50

19 augustus 2022: Strike Buster Prototype – €6,99

19 augustus 2022: PROJECT KNIGHT 2 : Dusk of Souls – €7,99

19 augustus 2022: Arenas of Tanks – €4,99

19 augustus 2022: Food Truck Tycoon, Asian Cuisine Deluxe Edition – €5,99