Two Point Campus ontvangt gameplaybeelden

Bekijk hier de eerste dertig minuten aan gameplaybeelden!

Afgelopen dinsdag, op 9 augustus, verscheen Two Point Campus voor Nintendo’s hybride console. Vanwege de release deelde Two Point Studios een lanceringstrailer. Nu zijn er ook gameplaybeelden verschenen. YouTube-kanaal Handheld Players heeft namelijk 30 minuten aan gameplaybeelden online gezet. Deze kan je hieronder bekijken, zodat je een goed beeld krijgt van de game.

In Two Point Campus is het de bedoeling dat je jouw eigen campus maakt. Hierbij moet je niet alleen de gebouwen plaatsen, maar de omgeving is natuurlijk ook een belangrijke factor. Alles wat je plaatst, beïnvloedt het leven van de studenten! Het is natuurlijk wel belangrijk dat studenten bijvoorbeeld leren hoe ze een ridder kunnen zijn of hoe ze veel te grote gerechten zoals gigantische pizza’s kunnen maken. Daarnaast moet het studentenleven niet alleen maar in het teken staan van colleges; het studentenleven bestaat natuurlijk ook uit plezier.

Ben jij Two Point Campus al aan het spelen? Ben je van plan de game te halen na het zien van deze beelden? We horen het graag in de vorm van een reactie!