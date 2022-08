Lost in Play krijgt prachtige lanceringstrailer

Maak je klaar voor een point-and-click feelgoodavontuur!

Afgelopen mei kondigde Happy Juice Games aan dat Lost in Play naar Nintendo’s hybride console zou komen. Deze point-and-click is gisteren eindelijk verschenen. Om de release te vieren heeft Nintendo op hun YouTube-kanaal een launchtrailer gedeeld. De game gaat voor €19,99 over de digitale toonbank. Switch-bezitters zullen wel 1,4 GB opslagruimte vrij moeten hebben om het spel te kunnen downloaden. Daarnaast is dit spel volledig in het Nederlands te spelen, waardoor het zowel voor jong als oud geschikt is.

Lost in Play is een feelgood point-and-click-avontuur. Ga samen met broer en zus op avontuur door een bizarre wereld vol mysteries en probeer de weg naar huis te vinden. Natuurlijk kom je ook puzzels tegen en de meeste bijzondere personages. Wat dacht je van een piratenzeemeeuw of kikkers. Dit avontuur speelt zich geheel af in handgemaakte stijl die lijkt op de tekenfilms van vroeger uit je kindertijd.

Ben jij al nieuwsgierig naar Lost in Play? Bekijk vooral de launchtrailer hieronder als je nog twijfelt. Laat ons in de reacties weten wat je van deze game vindt!