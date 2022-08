Kirby’s Dream Buffet verschijnt op 17 augustus

Eet zoveel als je kunt terwijl je over een smakelijke hindernisbaan rolt!

Nog geen maand geleden werd Kirby’s Dream Buffet onverwachts aangekondigd. Op dat moment was er nog geen releasedatum of prijs bekend. Daar is nu verandering in gekomen. Nintendo heeft namelijk op YouTube een overzichtstrailer gedeeld. Daarin maken ze bekend dat de game op 17 augustus zal verschijnen in de Nintendo eShop. Switch-bezitters zullen de game voor €14,99 kunnen aanschaffen.

In Kirby’s Dream Buffet stop jij jezelf samen met drie anderen zo vol mogelijk met aardbeien om op die manier te groeien. Dit doe je door in levels, die gebaseerd zijn op eten, over hindernisbanen te rollen. Hoe groter je bent, des te sneller je rolt. De Kirby die zijn buikje het meest heeft gevuld met het verse rode fruit wint de race. Weet jij alle kopieerkrachten te bemachtigen door de snackblokken op te pakken?

Ben jij er al klaar voor om over hindernisbanen te rollen en je vol te vreten? Ga jij deze game kopen? We horen het graag in de vorm van een reactie!