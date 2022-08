Flynt Buckler Wakes the Sleepy Castle aangekondigd, komt ook naar de Switch

Ren door sprookjesboeken in deze door Paper Mario geïnspireerde RPG

Sleepy Castle Studio heeft Flynt Buckler Wakes the Sleepy Castle, een nieuwe adventure RPG. De game is hevig geïnspireerd door de Paper Mario serie, iets wat meteen te zien is als je de teaser trailer bekijkt. Het project staat momenteel gepland voor eind 2023, al ligt het aan verschillende factoren of het dit ook gaat halen. Zo heeft de ontwikkelaar al aangegeven dat er deze herfst een kickstarter voor de game op de planning staat. Deze zal geen invloed hebben of de game naar de Switch komt (dit komt hij sowieso) maar meer of ze de deadlines kunnen halen. Benieuwd naar de kickstarter? Deze kun je hier volgen. De teaser trailer kun je hieronder bekijken.

In Flynt Buckler Wakes the Sleepy Castle worden de sprookjesboeken van Sleepy Castle tot leven gewekt door middel van een krachtige vloek, die alleen jij, avonturier Flynt Buckler, kunt stoppen. Duik in de verschillende boeken met een wijd scala aan genre’s, van sci-fi tot mystery noir. Het ene moment ben je op de vlucht voor lovecraftian horrors, het andere neem je het op tegen de drie biggetjes… en de regels veranderen constant!