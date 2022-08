Grootschalige betaalde DLC op komst voor Splatoon 3

Ook veel gratis updates staan op de planning.

Nintendo heeft grootschalige betaalde DLC voor Splatoon 3 in petto. Nintendo maakte dit vandaag bekend tijdens de Splatoon 3 Direct, al werden exacte details nog niet gedeeld. Naast betaalde DLC staan er ook veel gratis updates op de planning, wat we natuurlijk ook gewend zijn van de eerdere delen. Zodra Splatoon 3 is uitgebracht, wordt er gedurende twee jaar elke drie maanden een gratis in-game seizoenscatalogus uitgebracht. Rond diezelfde tijd zullen er ook meer wapens worden toegevoegd.

Daarnaast staan ook X Battle en League Battle op de planning voor toekomstige updates. X Battle kan worden ontgrendeld na het bereiken van een extreem hoge rang in Anarchy Battle. In League Battle kunnen spelers elke twee uur in teams strijden op basis van hun Anarchy Battle-resultaten. Nintendo heeft vandaag aangegeven dat aanvullende informatie over de grootschalige betaalde DLC voor Splatoon 3 op een later tijdstip zal worden gedeeld.

Hoe denk jij over betaalde DLC voor Splatoon 3? Laat het ons hieronder weten!