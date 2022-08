Splatoon 3 toont nieuwe & coole speciale wapens

Meer nieuwe wapens én speciale wapens waar je mee los kunt gaan

We kregen een tijdje geleden al de informatie over nieuwe wapens zoals o.a. de Ink Vac en de nieuwe Dualies maar in de Splatoon 3 Direct kregen we nu ook te zien de Splatana en de Stringer. De Stringer is een boog waarbij je je schoten snel kan afschieten of kan opladen tot een sterker schot. De Splatana is een wiper wapen waarmee je zwaarden van inkt op je tegenstanders afschiet. Je kunt het wapen hieronder in actie zien, of met meer informatie terugzien in de Direct vanaf 24:22

Splatanas are a new weapon type in #Splatoon3. Send blades of ink flying with the Splatana Wiper or perform a charged slash to devastate your enemies! pic.twitter.com/k766awcvhN — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) August 10, 2022

Maar nieuwe wapens is niet alles. Zo zijn er ook speciale wapens die je kunt inzetten in gevechten. Je kunt special weapons niet constant gebruiken, maar na verloop van tijd en het opladen van je gauge kun je deze bijzondere wapens inzetten. Ook hier zijn nieuwe toevoegingen aan de game, in het bijzonder de Tacticooler, waarmee je buffs kan geven aan jezelf en teamgenoten. De Wave Breaker waarmee je vijanden schade toebrengt én ze markeert om ze te vinden. En als laatste de Reefslider waarmee je op een soort haai/dolfijn vooruitschiet om daarna een explosie te veroorzaken.

Is that…a fridge filled with refreshing beverages?! Take a closer look at some new special weapons making their debut in #Splatoon3. pic.twitter.com/ivwUkUkHDy — Nintendo UK (@NintendoUK) August 10, 2022

Vraag je je af of de oude wapens nog wel in het spel zitten? Jazeker. Dit wordt bevestigd in de Splatoon 3 Direct en was ook al eerder aangegeven. Splatoon 3 komt 9 september uit, ga jij ‘em halen?