Splatoon 3 amiibo onthuld

Ben jij van plan om deze nieuwe Splatoon-amiibo aan jouw collectie toe te voegen?

Vanmiddag hield Nintendo een speciale Splatoon 3 Direct. In deze presentatie die je hier kunt terugkijken werd erg veel informatie over de game gedeeld. Waaronder een speciaal Splatvest waarin je de game al voor launch kunt uitproberen en een nieuwe kaartspel-modus voor de game. Zoals iedere Splatoon-game zal ook Splatoon 3 weer amiibo ondersteunen. Daarnaast zullen er deze winter ook compleet nieuwe Splatoon amiibo verschijnen. Het gaat om drie nieuwe amiibo, waaronder de Inkling, de Octoling Girl en een amiibo van de smallfry waar je het tegen opneemt in de Salmon Run-modus. Deze drie amiibo zullen allemaal €15,99 per stuk gaan kosten.

Op het moment dat je één van deze amiibo in de game inscant kun je je favoriete kledingcombinaties opslaan. Dit heeft natuurlijk als voordeel dat je er tussen de matches door snel naar kunt wisselen. Ook zullen de amiibo nieuwe exclusieve kledingstukken voor jouw Inkling en/of Octoling ontgrendelen.

Buiten deze nieuwe amiibo en functionaliteiten heeft Nintendo ook bekendgemaakt dat bepaalde amiibo voor Splatoon 2 opnieuw uitgebracht zullen worden. Het gaat hierbij onder andere om de Callie en Marie en de Pearl en Marina bundels. Deze zullen dan in de winkels verschijnen tegen een prijs van €25,99. Wanneer dit precies gebeurt is helaas nog niet bekend.