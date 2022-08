Nieuwe trailer voor Midnight Suns toont Wolverine 

Hij is de beste die er is in wat hij doet, maar wat hij doet is niet heel aardig.

Zoals je eerder deze week al hebt kunnen lezen is de turn-based strategy game Midnight Suns voor de current-gen helaas uitgesteld naar ergens "later in dit fiscale jaar". Dit houdt in dat de game maximaal aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 zal verschijnen op de PlayStation 5, Xbox Series X en S en de PC. Bovendien komen de Switch, PlayStation 4 en Xbox One-versies voor de game zelfs nog later. Ondanks dit treurige nieuws heeft X-com ontwikkelaar Firaxis Games nu een klein pleistertje voor de wond. Ze hebben namelijk een nieuwe trailer voor de game gedeeld. Deze is hieronder te bekijken en staat volledig in het teken van de welbekende X-men mutant Wolverine! Logan (Wolverine) zal in de gevechten uiteraard gebruik kunnen maken van zijn genezingsgave en zijn vlijmscherpe adamantium klauwen die we kennen uit de comics en de films met Hugh Jackman. Ben jij een echte Marvel-fan en kun jij ook niet wachten om volgend jaar met deze nieuwe game aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!