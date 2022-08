Maak kennis met Deepcut de nieuwe mascottes van Splatoon 3

Dit zijn Big Man, Frye en Shiver

Vanmiddag zond Nintendo zijn Splatoon 3 Direct uit, waarin veel nieuwe informatie over de game werd onthuld. De gehele Direct is hier terug te kijken. Net als iedere andere Splatoon-game zal ook Splatoon 3 weer zijn eigen mascottes hebben. In deel 1 hadden we de Squidsisters Callie en Marie, zij werden opgevolgd door Pearl en Marina van Off the Hook in Splatoon 2 en zij zullen nu plaats moeten maken voor de nieuwe groep Deepcut in Splatoon 3.

Deepcut bestaat in tegenstelling tot de vorige groepen niet uit twee maar zelfs drie leden, waaronder Big Man, (de rog) Shiver (met het blauwe haar) en Frye (het gele haar). De reden dat ze nu voor drie in plaats van twee mascottes zijn gegaan heeft alles te maken met de nieuwe Splatvests. Hierin kun je nu kiezen uit drie verschillende teams. Ieder personage van Deepcut staat namelijk voor één van deze teams.

Het aankomende Splatvest dat op 27 augustus plaatsvind, staat natuurlijk in het teken van steen, papier, schaar. Tijdens dit Splatvest representeert Big Man team-schaar, Frye team-papier en Shiver team-steen.

Buiten het representeren van de teams zullen deze mascottes uiteraard ook de levelrotaties en het andere Splatoon-nieuws weer aankondigen. In tegenstelling tot de vorige games kun je deze nieuwsberichten nu ook op je in-game telefoon bekijken. Mocht jij net als veel andere Splatoon-fans een hekel hebben aan deze nieuwsuitzendingen, die je bij het opstarten van het spel altijd verplicht moest kijken. In dat geval heb ik goed nieuws voor je. Je kan ze nu namelijk gewoon met één druk lekker doorskippen! Dan kom je er in de lobby vervolgens wel achter wat de levels van dat moment zijn.

Wat vind jij van Deepcut? Welk van deze drie mascotte’s is tot nu toe jouw favoriet? En hoe weegt deze nieuwe groep zich op tegenover de Squidsisters en Off the Hook? Laat het ons hieronder vooral weten in de reacties!