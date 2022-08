Kijk je mee? Om 15:00 uur is het tijd voor een nieuwe Splatoon 3 Direct

Geniet van zo'n 30 minuten aan nieuwe updates!

Over een maand tijd kunnen we anderen opnieuw onder spetteren in Splatoon 3. Dit nieuwe deel in de Splatoon-reeks komt namelijk op 9 september uit. Nintendo voorziet ons de laatste tijd beetje bij beetje van steeds meer informatie over deze nieuwe game en later vandaag is het tijd voor flink wat nieuwe updates. Vanmiddag zal Nintendo namelijk een gloednieuwe Splatoon 3 Direct uitzenden. De presentatie zal ongeveer een half uur duren en zal allerlei nieuwe informatie over de game met zich meebrengen.

De presentatie is vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd hieronder mee te kijken. Ben jij erbij en zo ja, waar hoop jij op? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!