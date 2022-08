Het eerste Splatfest voor Splatoon 3 vindt plaats op 27 augustus

Ga op zaterdag 27 augustus alvast helemaal gratis en voor niets met Splatoon 3 aan de slag in een gloednieuw Splatfest!

Vanmiddag hield Nintendo een speciale Splatoon 3 Direct. In deze presentatie die je hier kunt terugkijken werd erg veel informatie over de game gedeeld. Zo lieten ze verschillende nieuwe wapens en maps zien en werd er het een en ander duidelijk over het ondersteunen van de game. Richting het eind van de presentatie deed Nintendo misschien nog wel de grootste aankondiging. Namelijk dat Splatoon 3 al voor de launch op 9 september te spelen zal zijn!

Op zaterdag 27 augustus vind er namelijk een speciaal Splatfest voor de game plaats. Splatfests staan altijd in het teken van een bepaald thema. Zoals: personages uit bekende popcultuur franchises, feestdagen, pretparken, sauzen en nog veel meer. Je kunt hierbij als speler dan kiezen uit twee verschillende teams waarvoor je dat weekend vervolgens zal strijden. In Splatoon 3 zullen Splatfests echter niet uit twee, maar zelf drie verschillende teams bestaan! De matches gaan dan als volgt: Je begint zoals iedere reguliere Splatoon match in een potje met maar twee verschillende teams. Halverwege de match komt er dan ook nog een derde team bij die zich mengt in de strijd.

De demo waarmee je deel kunt nemen aan dit eerste Splatfest is vanaf 18 augustus helemaal gratis te downloaden in de Nintendo eShop. Op 25 augustus zul je dan al deel kunnen nemen aan bepaalde tutorials en andere in-game activiteiten voor de strijd op de 27ste pas echt losbarst. Het splatvest begint dan al om 10:00 uur s’ochtends en loopt door tot 22:00 uur s’avonds. Het thema van dit allereerste splatvest voor Splatoon 3 wordt het welbekende spelletje: steen, papier, schaar. De winnaar van dit Splatfest zal op een later tijdstip worden aangekondigd.

Ben jij van plan om op 27 augustus deel te nemen aan dit eerste Splatfest? En voor welk team ga jij? Laat het ons hieronder vooral weten in de reacties!