Engels artbook voor Tactics Ogre in 2023

Een remake in november en een art boek volgend jaar!

In het verleden, 1995 om precies te zijn was er Tactics Ogre: Let us Cling Together. Dit spel kreeg in 2010 al een vernieuwde release maar nu komt er nog een remake aan. Tactics Ogre: Reborn is een nieuwe invulling van dit klassieke spel en kreeg een trailer om te alvast een voorproefje te geven van hoe het spel er uit zal zien in het vernieuwde jasje.

Tof, voor fans komt er dus een remake aan van dit geliefde spel maar voor verzamelaars misschien nog wel meer tof nieuws. Square Enix heeft namelijk aangekondigd om een Engels hardcover art book uit te brengen op 16 mei 2023 genaamd: The Art of Tactics Ogre: Let us Cling Together.

Het boek heeft meer dan 200 full-color pagina’s met art van karakters, achtergronden, de tarot kaarten maar ook de ruwe schetsen, pixel art en illustraties. Geprint op hoge kwaliteit op zwaar papier speciaal voor dit soort prints. Een voorgedrukte hoes in vijf kleuren, een matte PVC-omslag met goudfoliedruk en geverfde schutbladen.

Daarnaast is het feit dat het boek in het Engels komt ook iets om naar uit te kijken. Zo kun je dan namelijk genieten van opmerkingen van de artists en ook interviews met character designers. Bekende namen hierbij zijn Akihiko Yoshida, bekend van Vagrant Story, Final Fantasy, Bravely Default én de NieR games. Maar ook Tsubasa Masao, bekend voor zijn werk aan Final Fantasy 4: Heroes of Light.

Het spel komt er al vrij snel aan. Dit jaar nog op 11 november kun je Tactics Ogre: Reborn spelen. Het artbook komt volgend jaar pas uit, maar kun je nu al pre-orderen op de website van Square Enix. Verder nog geen sites gezien in Nederland die het boek ook aanbieden, maar dat zal vast veranderen.

Zelf ben ik nog niet bekend met de serie, maar ben wel een verzamelaar van dit soort art boeken dus wie weet. Ga jij het spel halen? Het art boek? Beide? Heb jij het art boek al ergens anders voorbij zien komen? Laat het hieronder weten.