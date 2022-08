Deze bonussen geeft Splatoon 3 aan spelers met save-data van Splatoon 2

Speel direct op je oude niveau verder met jouw favoriete wapen in Splatoon 3!

Eerder vandaag hield Nintendo een speciaal Splatoon 3 Direct waarin er het een en ander over de game werd bekendgemaakt. Zo maakten we kennis met Deepcut, onthulden ze een nieuw Splatvest in aanloop naar de release en kregen we diverse nieuwe wapens te zien. Na afloop van de Direct heeft Nintendo op hun website ook nog wat over de game gedeeld. Namelijk dat oud Splatoon 2 spelers met save-data van de game op hun Switch beloond worden wanneer ze Splatoon 3 voor het eerst opstarten.

Koop direct je favoriete wapen

Zo ontvangen ze allereerst drie gouden Sheldon licenties. Voordat je het benodigde level hebt bereikt om bepaalde wapens vrij te spelen kun je ze met deze licenties al kopen. Dit geeft jou de mogelijkheid om direct jouw favoriete wapen te kopen zonder hiervoor eerst uren te moeten grinden. Wapens koop je in Splatoon 3 ten allen tijden met Sheldon licenties. Dit is weer een andere valuta dan de normale coins waarmee je je in-game kleren koopt. Sheldon licenties verkrijg je door je personage of een bepaald wapen in de game te levelen.

Neem je oude rank lekker mee

Daarnaast heb je meteen toegang tot de anarchy battles (dit is een nieuwe naam voor de ranked battles). Zonder save-data zul je eerst moeten spelen tot je een bepaald level hebt bereikt om deel te kunnen nemen aan deze modus. Ook wordt de rank die je hebt behaald binnen de ranked battles van Splatoon 2 direct meegenomen naar deel 3. Was je in Splatoon 2 bijvoorbeeld rank B+, dan kun je in Splatoon 3 meteen op dit niveau verder spelen. Tot slot worden spelers met save-data van Splatoon 2 gekoppeld aan spelers die hetzelfde skill-level hebben behaald in deze game. Dit voorkomt dat nieuwe Splatoon-spelers worden ingemaakt door mensen met jarenlange ervaring in Splatoon 2.

Splatoon 3 verschijnt op 9 september voor de Nintendo Switch. Op 27 augustus organiseert men twee weken voor de release van de game een speciaal Splatvest. Dit Splatvest zal gebruik gaan maken van de nieuwe tri-color Turf Wars en hieraan kun je gratis deelnemen. Ben jij al overtuigd van deze nieuwe Splatoon-game? Of vind jij dat ze wel wat meer nieuwe content aan de game hadden mogen toevoegen? Laat het ons vooral weten in de reacties!