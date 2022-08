Alle stages voor Splatoon 3 zijn bekend

Er komen er later meer bij maar voor nu welgeteld 12 stages bij launch!

We hebben nu eindelijk bericht van Nintendo over wat de gehele line-up zal zijn van stages. In totaal zijn het 12 stuks. We hebben Scorch Gorge, Eeltail Alley, Hagglefish Market, Undertow Spillway, Mincemeat Metalworks, Hammerhead Bridge, Museum D’Alfonsino, Mahi-Mahi Resort, Inkblot Art Academy, Sturgeon Shipyard, Makomark en Wahoo World.

Geen zorgen als je denkt dat het hierbij blijft. Deze 12 stages zijn wat je bij launch kunt verwachten. Door middel van updates zal Splatoon 3 meer van deze arena’s erbij krijgen.

In de Splatoon 3 Direct begint dit stuk op 22:45. Het spel zelf kun je vanaf 9 september ervaren!