Veel nieuws in update 1.1 van Monster Hunter Rise: Sunbreak

Anomaly Investigations, Qurious Armor Crafting en nog twee nieuwe monsters in deze update

Vandaag hadden we het Monster Hunter Digital Event, en boy oh boy kregen we veel informatie. Als eerste, om je niet te lang te laten wachten: De update komt 10 augustus uit! Met andere woorden morgen kun je al los gaan met al dit nieuws.

Als eerste de monsters. Het was al bekend dat we Lucent Nargacuga kregen en Seething Bazelgeuse. Maar nu hebben we nog twee toevoegingen aan het roster van monsters. Gold Rathian en Silver Rathalos komen ook uit in de update. In de trailer zie je goed hoe vooral Silver Rathalos veel verwoesting kan veroorzaken in een korte tijd. Maar er is meer!

Naast de nieuwe monsters zijn er ook nieuwe Afflicted Monsters en een verandering van het systeem. Sowieso kun je nu de sterkere monsters verwachten als Afflicted variant zoals Zinogre, Lunagaron, Diablos en meer. Er is nu ook een nieuw systeem voor Sunbreak. Anomaly Investigations.

Op het eerste oog lijkt dit een beetje op het research systeem uit Monster Hunter World, maar in praktijk is het misschien wat makkelijker uit te leggen. Quests krijgen nu andere waardes en een level daaraan gekoppeld. Sommige quests kun je met maar 2 personen doen of het monster is bijvoorbeeld een stuk sterker. Dit verhoogt het level van de quest en daarmee ook de rewards die je kunt krijgen.

Uit deze Anomaly Investigations krijg je unieke rewards die je kunt gebruiken op je armor en wapens. Deze vorm van Qurious Armor Crafting geeft je de mogelijkheid om slots toe te voegen aan je items en daarna dit te upgraden met random verbeteringen. Deze manier van upgraden zorgt voor afwisseling en unieke upgrades. Net als charms ben je hier dus ook wel even goed zoet mee om de juiste upgrade te krijgen.

Veel nieuws in dit nieuws. Bekijk het Digital Event hieronder in zijn geheel terug om alles rustig tot je te nemen en de monsters in actie te zien. De trailer begint op 1:45. Verder zijn er meer toevoegingen. Denk aan nieuwe betaalde DLC voor outfits en dergelijke, maar ook wekelijkse event quests voor Sunbreak!

De update komt morgen 10 augustus uit. Waar ga je als eerste mee bezig? Hoe ver ben je eigenlijk in Sunbreak of Monster Hunter Rise in het algemeen?