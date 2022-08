Two Point Campus krijgt launchtrailer

Vanaf vandaag zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar.

Two Point Campus had al in mei moeten verschijnen, maar liep vertraging op. Vandaag is het dan eindelijk zover en is het spel uit op de Nintendo Switch. Daarom is er op YouTube een launchtrailer gedeeld, die je hieronder kan bekijken. De game wordt zowel digitaal als fysiek verkocht. In de Nintendo eShop gaat hij voor €39,99 over de digitale toonbank.

In Two Point Campus is het de bedoeling dat je jouw eigen campus maakt. Hierbij moet je niet alleen de gebouwen plaatsen, maar de omgeving is natuurlijk ook een belangrijke factor. Alles wat je plaatst, beïnvloedt het leven van de studenten! Het is natuurlijk wel belangrijk dat studenten bijvoorbeeld leren hoe ze een ridder kunnen zijn of hoe ze veel te grote gerechten zoals gigantische pizza’s kunnen maken. Daarnaast moet het studentenleven niet alleen maar in het teken staan van colleges; het studentenleven bestaat natuurlijk ook uit plezier.