Marvel’s Midnight Suns opnieuw uitgesteld voor de Nintendo Switch

Eind vorig jaar boden de makers van Marvel’s Midnight Suns hun excuses aan voor ruim een half jaar uitstel voor de game. In onderstaand Twitterbericht bieden Firaxis en 2K opnieuw hun excuses aan dat Marvel’s Midnight Suns opnieuw is uitgesteld naar “later in dit fiscale jaar”. Dat betekent dat de eerder bekendgemaakte releasedatum van 7 oktober 2022 ook niet gehaald gaat worden. Wanneer de game verschijnt, zal deze ook vooralsnog alleen te spelen zijn op de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De bezitters van een Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch moeten dus nog veel langer wachten.

Important update from the Midnight Suns team pic.twitter.com/79yVfzpDED — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) August 8, 2022

De inmiddels achterhaalde releasedatum van 7 oktober 2022 werd vorige maand nog in de Darkness Falls-trailer groots aangekondigd. Echter ontbrak toen al het logo van de Nintendo Switch, wat een voorbode was voor uitstel van de game voor de hybride console. Je kunt hieronder de trailer alsnog bekijken, waarmee spelers voorbarig warm werden gemaakt voor Marvel’s Midnight Suns. Of bekijk hier de aankondigingstrailer van Captain Marvel en eerder bekendgemaakte informatie over de game.

Kun jij het geduld nog bewaren tot Marvel’s Midnight Suns eindelijk uitkomt voor de Nintendo Switch? Of geef je het vertrouwen in deze game juist op met deze berichtgeving? Laat het weten in een reactie.