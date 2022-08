Made in Abyss: Binary Star Falling in Darkness krijgt nieuwe trailer

Beleef zowel het verhaal van de anime als een compleet origineel verhaal!

Fans van de manga en anime Made in Abyss hoeven niet lang meer te wachten op de game. Switch-bezitters kunnen vanaf 2 september met deze titel van Spike Chunsoft aan de slag. Eerder werd er al aangekondigd dat er naast een standaard versie ook een Collector’s Edition zal verschijnen. Vanwege de naderende release heeft Spike Chunsoft op YouTube een overviewtrailer gedeeld.

Made in Abyss: Binary Star Falling in Darkness is een actie-RPG. Je kan in de Hello Abyss het verhaal van de anime (her)beleven en in Deep in Abyss een origineel verhaal van een nieuwe Cave Raider. Daal af in de wereld van de Abyss en ontdek de grotten en wie weet wat nog meer.

Ben jij fan van Made in Abyss? Kan jij ook haast niet meer wachten op het spel? Laat het ons weten in de reacties!