Little League World Series Baseball 2022 komt volgende week naar de Switch

Word kampioen in honkbal!

Baseball is in het Nederlands gewoon honkbal en honkbal is in de meeste Europese landen niet een van de grootste volkssporten. In Amerika echter wel. Naast de bekende World Series voor volwassenen, wordt er ook een World Series gehouden voor jeugdteams. De beste jeugdteams spelen in Williamsport, een plaatsje in de staat Pennsylvania, om hun eigen kampioenschap: de Little League World Series Baseball. Van dit kampioenschap verschijnt volgende week een spel voor de hybride console van Nintendo. Volgens de officiële website van de Little League is Little League World Series Baseball 2022 de eerste Little League-game sinds 2010 en wordt de game uitgebracht ter ere van het 75-jarig bestaan van de Little League. Uiteraard kun je in dit spel het volledige toernooi spelen om de hoofdprijs, maar je kunt ook losse wedstrijden in multiplayer spelen.

Een tijdje terug werd Little League World Series Baseball 2022 al aangekondigd voor deze maand, maar nu is ook de releasedatum definitief. Vanaf woensdag 17 augustus 2022 kun je je knuppel in de hand nemen en ballen het veld in slaan. In de eShop kun je nog tot en met de releasedatum profiteren van €10,- korting op de game. Je betaalt dan €39,99 voor Little League World Series Baseball 2022. Vanaf 18 augustus 2022 krijgt het spel weer de oorspronkelijke adviesprijs van €49,99.

Ga jij binnenkort honkballen met een Joy-Con in de hand? Volg jij de World Series Baseball? Laat het ons dan hieronder weten.