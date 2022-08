Bekijk het openingsfilmpje van PAC-MAN World Re-PAC

Proef de sfeer van de PAC-MAN-remake in het officiële openingsfilmpje!

PAC-MAN World Re-PAC komt op 26 augustus 2022 naar de Nintendo Switch. PAC-MAN World Re-PAC is een remake van het origineel dat in 1999 verscheen voor de Playstation 1. Het is een 3D-platformgame waarin PAC-MANs familie wordt ontvoerd op zijn verjaardag. PAC-MAN gaat daarom naar Ghost Island om ze te kunnen redden. Naast verbeterde graphics en gameplay is er ook een aantal speelmodi toegevoegd.

Eerder was al de vergelijkingstrailer online gezet en nu is ook het complete openingsfilmpje van de game te bekijken op het YouTube-kanaal van Bandai Namco Europe. Hoewel PAC-MAN World Re-PAC een remake is, zijn de beelden van het openingsfilmpje bijna helemaal nieuw gemaakt. In ruim twee minuten wordt kort het verhaal verteld waarom PAC-MAN af moet reizen naar Ghost Island. Bekijk hieronder het openingsfilmpje. Vergeet ook niet een reactie achter te laten onder dit artikel, wanneer jij hierdoor zin krijgt om op spoken te gaan jagen.