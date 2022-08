Splatoon 3 Direct aangekondigd

Over een maand komt Splatoon 3 uit, echter is nog lang niet alles bekend over deze game. Kijk komende woensdag mee voor meer informatie!

Over een maand tijd kunnen we anderen opnieuw onder spetteren in Splatoon 3. Dit nieuwe deel in de Splatoon-reeks komt namelijk op 9 september uit. Afgelopen tijd geeft Nintendo steeds meer informatie vrij over deze nieuwe game. Zo zijn er meerdere nieuwe wapens bekendgemaakt, is het nieuwe level Zilversmelt-hoogovens getoond en hebben we kennis kunnen maken met de nieuwe band Damp Socks feat. Tentacool.

Echter heeft Nintendo nog lang niet alle informatie vrijgegeven. We kunnen aankomende woensdag, 10 augustus, om 15:00 uur namelijk nog meer informatie verwachten in de vorm van een Splatoon 3 Direct-presentatie. Deze presentatie zal ongeveer 30 minuten duren, waarin je het laatste nieuws vanuit de Splatlands krijgt. Je kunt deze Direct-presentatie komende woensdag hier bekijken.

Wat hoop jij te zien tijdens deze Direct-presentatie? Laat het ons weten in de reacties.

