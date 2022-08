[Review] Digimon Survive – Volwassen thema maar…

Een visual novel met veel moois, maar gebrekkig in de kern

Digimon! Een serie die al jaren en jaren bekend is. Voor mij valt de serie in het nostalgie laatje, evenals Pokémon en andere series uit die tijd zoals Yu-Gi-Oh! Hier in het westen in ieder geval is Digimon niet zo groot geworden als ”rivaal” Pokémon, maar het heeft een grote en welgevestigde fanbase. Zo kregen we recent een langverwacht spel dat enkele jaren in development hell heeft gezeten: Digimon Survive!

Voordat ik het spel oppakte of ging spelen had ik mij niet druk bezig gehouden met inlezen en volgen wat er zoal over het spel wordt gezegd, maar het blijkt dat Digimon Survive wat controversie met zich mee brengt.

Digimon: de visual novel

Om meteen de controversie aan te pakken; het spel is een visual novel. Blijkbaar is dat voor veel fans een groot struikelblok en is er een tijdelijke review-bombing geweest. Daarna is er ook een tegengeluid gekomen en zijn er enorm veel 10’en gegeven aan het spel. Heb ik iets tegen visual novels wat een impact kan hebben op mijn review? Gelukkig niet, zo heb ik heel recent nog AI: Somnium Files – nirvanA Initiative gespeeld en heb meer ervaring met het genre. In mijn studie was storytelling mijn expertise, en mogelijkheden om een rijk en diepgaand verhaal te ervaren pak ik maar al te graag aan.

De mogelijkheid voor toffe verhalen met twists, de focus op storytelling en de speler daarin betrekken en onderdompelen. In visual novels staat verhaal bovenaan. Waarom ik het dan deels met de controversie eens was? Niet omdat ik teleurgesteld ben in het genre game, maar de uitvoering ervan. Enfin, ik ga proberen het verder toe te lichten.

Een grimmige setting met trage clichés

Zat je te wachten op een leuke kindvriendelijke Digimon dan ben je misschien minder blij met Digimon Survive. De titel is passend want overleven is je taak. Er komen wat volwassener thema’s naar voren en het spel windt er geen doekjes omheen. De aanpak is meer van angst en onzekerheid in plaats van een episch avontuur zoals je van tv gewend bent.

Ben je echter op zoek naar een verhaal dat hier dan ook ten sterkste gebruik van maakt en het een volwassen aanpak geeft? Dan zit je er ook mooi naast. Digimon Survive is traag, en dan ook echt enorm traag, in het overbrengen van het verhaal. Voor de hand liggende dialoog en anime-trope reacties die serieus zijn bedoeld maar de plank juist compleet misslaan. Als er iets gebeurt in een scene dan zullen alle karakters daar op reageren met een slagzin. Mocht je willen weten wat er gaat gebeuren en begin je een beetje in het verhaal te duiken dan halen voor de hand liggende zinnen en dialoog je er meteen weer uit.

Diepgang lonkt

Het verhaal is de focus, en het komt ietsjes meer op gang na uren in de game. En dan niet even een uurtje of twee maar echt uren en uren later ben je een beetje het “tutorial” gedeelte uit en kun je meer doen en betekenen. Elke keuze en actie die je maakt zorgen er voor dat karakters je wel of niet mogen, maar bouwen ook op naar een splitsing in verhaal. Het spel geeft op een gegeven moment aan dat het vanaf hier vertakt in mogelijke eindes. Tof, maar was ook wel de minste verwachting in deze visual novel. Verder hebben je keuzes ook wel een beetje impact op andere aspecten maar die zijn minder op de voorgrond of niet belangrijk.

Fallout dialoog-syndroom en combat

De minste punten van deze game naast het verhaal dat je maar net moet liggen? Combat en de dialoog keuzes. De verwijzing naar Fallout is in dit geval Fallout 4. Hierin heb je in gesprekken keuze uit enkele opties, vier over het algemeen. Waar mensen over struikelden is dat als je soms een “Nee, dank je” koos, je karakter soms totaal overboord ging met wat je koos. “Nee, hoeft niet jij !@#$%^” kon je karakter dan zeggen, totaal niet wat je als speler bedoelde! Digimon heeft dit er niet zo dik in zitten, maar alsnog zijn sommige logische opties toch een “niet goede” opties voor het verhaal en de interactie met karakters. Puur omdat de interpretatie tekort schiet, en de opties dit niet goed weergeven. Trekt je vrij snel uit het verhaal.

Daarnaast combat! Het overige 10% van het spel. In grid-based gevechten moet je andere Digimon bevechten. Soms zit hier een extra detail aan vast zoals andere Digimon beschermen of iemand van A naar B helpen. Helaas, is dit een oppervlakkig deel van het spel. Wil je een spel spelen voor de combat en tactiek dan is Digimon Survive niet voor jou. Erg jammer hierin vind ik ook dat dialoog opties en het verhaal een impact hebben op je Digimon en daarmee ook je combat. Je ziet hierin de potentie! Maar combat is zo’n klein deel en zo oppervlakkig dat je keuzes hierin eigenlijk niet uitmaken of een impact hebben.

Een positief tegengeluid

Digimon Survive was in eerste instantie voor mij een grote domper. Ik had me niet ingelezen of teveel ge-hyped voor het spel, maar wat ik ervan meekreeg in de trailers en de visuals die ze lieten zien was ik wel geïnteresseerd. Het is echter niet eerlijk om te focussen op de minpunten en niet in te zien wat het spel wel brengt.

Digimon Survive probeert een andere invalshoek met verhaal en thematiek en gaat daar dan ook voor. De muziek is erg mooi, passend en immersief. Het is een soundtrack die ik met gemak vaker op zal zetten als ik iets moet schrijven, of die ik kan gebruiken als muziek tijdens mijn Dungeons & Dragons spelavonden.

De art en vormgeving is erg mooi gedaan. Het home screen van het klaslokaal met alle main characters is nog steeds toonzettend voor het spel. Voor een visual novel zijn er geen over de top animaties, maar karakters hebben meerdere sprites en animaties waar ze doorheen gaan in de dialoog. De voice acting is alleen in het Japans, maar daar is veel van en het is op momenten met passie gedaan.

Met al die punten en de eerdere punten…. wat moet ik aan met dit spel?

Alles samenkomend brengt ons tot een…?

Digimon Survive heeft veel moois. Digimon-fans die een visual novel niet erg vinden kunnen prima hun tijd doden in dit spel. Er zijn veel aspecten die gepolished zijn en netjes werken. Er zijn voor zover ik kon zien geen development hell problemen die zich echt in het spel hebben genesteld. Puur en alleen de UI is met het zwart en geel op momenten wat ”goedkoop” aanvoelend. Alsof iemand deze assets al gratis in het programma had zitten en het daar maar bij liet. De rest van de UI, zoals het pauze menu en de opties daarin is dan weer prachtig. Muziek, art, etc. goed en veelal bovengemiddeld.

Maar het verhaal kost je veel. En het spel heeft alleen dat verhaal om op te staan. Sommige mensen gaven dit spel een 10 voor het diepgaande verhaal met sterke dialoog en dergelijke, en dit spel heeft alles behalve sterke dialoog. Hoe volwassen het thema ook probeert te zijn, de dialoog is oppervlakkig en voor de hand liggend. En dat is zonde, want je ziet de potentie en daarna ook hoe die niet wordt benut. Mogelijk de mismatch tussen een volwassener thema, zonder de jongere fans te verliezen.

Al met al, samengevat, Digimon Survive is voor fans van visual novels en diehard Digimon-fans een aanrader om op te pakken. Mocht je gameplay zoeken, of een tot nadenkend zettend verhaal of twist dan helaas. En hoe mooi het spel op momenten ook is, dat verhaal is wel de kern. Misschien is er een einde dat wel een grote twist is maar die heb ik nog niet gezien of gevonden.

+ Een wat meer volwassen aanpak voor Digimon. Het Survive gedeelte is letterlijk

+ Grafisch is er veel moois te vinden in dit spel

+ Muziek is erg goed

+ Meerdere keuzes en meerdere eindes om te ontdekken

– Doordat er grafisch moois in het spel zit, valt het des te meer op als iets dat juist niet is. Soms sterke contrasten in vormgeving

– De keuze om visual novel en grid-based combat samen te voegen komt niet tot zijn recht

– Een visual novel is niet erg, maar het is geen sterk verhaal voor een visual novel

– Het spel en het verhaal komen erg, érg traag op gang. En is ook nog eens beledigend oppervlakkig in de eerste uren

DN-Score: 6,3