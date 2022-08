Switch versie Freedom Planet 2 verschijnt volgend jaar

Mensen die de game op de Switch willen spelen moeten nog even wachten.

Freedom Planet 2 is een titel met inmiddels behoorlijk wat geschiedenis. De game werd zeven jaar geleden aangekondigd, en alhoewel het al lange tijd duidelijk was dat de game ook op consoles zou verschijnen was niet duidelijk wanneer. Begin dit jaar werd de game officieel aangekondigd, en gaven we nog een releasedatum van 13 september. Helaas bleek het hierbij niet om de Switch versie te gaan. Want alhoewel de PC versie inderdaad nog steeds 13 september verschijnt zal de game pas volgend jaar zomer op de consoles verschijnen. Nog even wachten dus!

In Freedom Planet 2 strijd je samen met de helden van Avalice tegen de grootste dreiging ooit. Een eeuwenoud gevaar is namelijk wakker geworden in de diepte van de oceaan. Merga, een water draak uit de tijd van Avalice’s oudste oorlog is bevrijd uit haar kristallen gevangenis. Oorlog staat op het punt om uit te breken, maar onze helden zijn verdeeld. Lukt het de meiden samen te blijven staan in deze lastige tijden? In deze game, welke nog best veel van Sonic wegheeft, baan je al vechtend een weg door een wereld waar katten groen zijn, motoren tegen muren omhoog rijden en monstermeisjes triomferen in het gevecht. Je neemt controle over Lilac, Carol, Milla of Neera, elk met hun eigen unieke speelstijl.

Hello everyone! Freedom Planet 2 is still going strong, and console ports are now in development. Here is our current release schedule for each platform:



September 13, 2022

PC

Linux



Summer 2023

Nintendo Switch

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series S pic.twitter.com/JhNXjCzssz — GalaxyTrail 🌀 (@galaxytrail) August 4, 2022