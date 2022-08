Nieuwe trailer Cult of the Lamb

Maak kennis met de vier Bishops!

Devolver Digital en Massive Monsters hebben een nieuwe trailer online gezet van Cult of the Lamb, de rogue-like action adventure game die volgende week op de Switch verschijnt. In de trailer worden enkele onderdelen van het vechten belicht en maak je kennis met de vier Bishops. Deze vier Bishops houden de onheilspellende vreemdeling vast die jou gered heeft, en het is aan jou om deze te bevrijden. Bekijk de trailer hieronder. Cult of the Lamb verschijnt op 11 augustus op de Switch.

In Cult of the Lamb kruip je in de wollige vacht van een bezeten lammetje. Dit enorm schatte babyschaap is gered van een verschrikkelijke afgang door een onheilspellende vreemdeling. Daarom is het aan jou om de schuld terug te betalen. Dit doe je door een gemeenschap op te bouwen. Verzamel middelen om het creëren van gebouwen mogelijk te maken en stap in de meest angstaanjagende kerkers. Maar let op: hier lopen dodelijke insecten rond die wel een hapje lam lusten. Cult of the Lamb zit boordevol verzamelen, gevechten, bouwen en overleven.