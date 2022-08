Horror RPG The Witch’s House MV aangekondigd voor de Switch

Deze populaire pixel horror komt dit jaar naar de Switch!

Uitgever Dangen Entertainment en ontwikkelaar Fummy hebben vandaag aangekondigd dat The Witch’s House MV onderweg is naar de Switch. Deze populaire indie horror game verscheen voor het eerst in 2012, en is een Japanse horror RPG die de focus legt op puzzels en jumpscares. Een geupdate versie verscheen in 2018 op de PC en het is nu die versie die ook naar de Switch komt. Wanneer dit precies zal zijn is niet bekend, maar hij moet dit jaar nog op de Switch verschijnen. Benieuwd naar wat voor game dit is? Hieronder kun je een oude trailer bekijken.

The Witch’s House is een RPG uit hetzelfde straatje als bijvoorbeeld Ib en Ao Oni, met een pixel stijl die nog verdraaid goed horror weet weer te geven. De puzzels in deze games zijn opzettelijk moeilijk, met vele vallen en sudden-deaths die je als speler flink op je hoede houden. Alles kan elk moment gebeuren.