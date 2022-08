Here Comes Niko! krijgt releasedatum

Daar komt ze! Bijna!

Here Comes Niko! is een slaperige 3D platformer die eind vorig jaar werd aangekondigd voor de Nintendo Switch. Toen was nog niet bekend wanneer de game naar de Switch zou komen, maar daar is nu verandering in gekomen. Uitgever Gears for Breakfast (bekend van A Hat in Time) en ontwikkelaar Frog Vibes hebben aangekondigd dat de game begin volgende maand zal verschijnen. De releasedatum staat gepland voor 1 september. Benieuwd wat voor game het is? Hieronder kun je een oude trailer bekijken.

In Here Comes Niko! speel jij als Niko, de nieuwe medewerker bij Tadpole Inc. Je bent hier ingehuurd als “professionele vriend” en je zult meteen flink aan de bak moeten! Reis tussen 6 verschillende eilanden om diegene hulp te bieden die het nodig hebben waarbij je soms wel, soms niet betaald wordt. Maak nieuwe vrienden, los puzzels op, vang vissen en vang beestjes in dit gezellige platformer spelletje.