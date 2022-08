Wave 2 van de Mario Kart 8 Deluxe Uitbreidingspas bracht extra updates met zich mee

Lees hier de patch notes van versie 2.1.0

Toen we een paar dagen geleden begonnen met racen op de nieuwe circuits die Nintendo heeft uitgebracht in de 2e wave aan DLC voor Mario Kart 8 Deluxe, waren we niet geïnformeerd over de extra updates die aan de base-game zijn gedaan. Blijkbaar wilde ze met deze update ook gelijk wat liefde geven aan alle Mario Kart spelers, niet alleen wie de uitbreidingspas heeft aangeschaft. Lees de veranderingen die Nintendo heeft toegevoegd aan het spel hier!

Algemene updates

Het spel is geupdate naar versie 2.1.0, en heeft daarmee dus écht veranderingen gemaakt aan de kern van de gameplay.

De wagens in Coconut Mall rijden nu in donuts, in plaats van stilstaan. In de time trial versie van de baan staan ze echter nog wel stil, je record blijft dus onaangetast.

Je kunt nu 32 time trial-ghosts downloaden in plaats van de 16 die voorheen mogelijk waren.

De afstand waarop een voertuig wordt gelanceerd is aangepast, het is nu meer gebaseerd op gewicht.

Hoelang het duurd tot een item-box regenereerd nadat een andere speler hem het opgepakt is verkort.

De tijd waarop een munt terugkomt nadat deze is opgepakt door een andere speler is ingekort.

Voor de smart steering-gebruikers is het nu makkelijker om een rechte positie aan te houden in de lucht.

De updates die hiervoor genoemd zijn waren algemene updates, hiernaast heeft Nintendo ook naar de fans geluisterd; en problemen opgelost die werden geconstateerd in het spel. Lees de patch notes hierbeneden:

Bugs/glitches

Een bug bij het kiezen van DLC circuits wat niet werkte voor vrienden van uitbreidingspas-eigenaren is opgelost.

Een probleem waarbij spelers die een feather gebruikte om een munt te jatten van een rivaal in coin runners, maar die niet ontvingen is verholpen.

Per ongeluk gaf één item box in N64 Toad’s Turnpike, twee items. Dit is nu weer veranderd naar de normale hoeveelheid, één.

In Toad’s Circuit bleef er geen zand plakken aan de wielen nadat je eroverheen reed, dit doet het nu wel. (Dit stond niet vermeld in de patch notes, maar de fans hadden het toch door!)

Sommige fans zeggen dat het erop lijkt dat Nintendo steeds meer moeite en liefde stopt in de Mario Kart updates, dat blijkt waar te zijn en het is fijn om te zien dat Mario Kart naast nieuwe banen; ook tot op de dag van vandaag technisch bijgesleuteld wordt.

Heb jij al geraced op de gloednieuwe banen, en merkte je dan ook enkele van deze updates?

