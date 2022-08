Vanavond 19:00 uur: Mario Kart 8 Deluxe Summer Cup & meepraten op onze Discord

Vanavond is het tijd voor de Summer Cup! Op onze Discord-server kun je bovendien gezellig meepraten.

Eerder dit jaar maakte Nintendo bekend dat we, na het grote succes van vorig jaar, ook dit jaar weer aan de slag kunnen gaan met Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Benelux. Inmiddels is de zomer weer in volle gang en dat betekent dat het tijd is voor de Summer Cup van 2022. Vanavond om 19:00 uur kunnen we met z’n alle alweer genieten van dit zomerse Mario Kart 8 Deluxe-toernooi. Bovendien kun je op onze Discord-server gezellig met onze community meepraten!

Hoe doe je mee?

Meedoen aan het toernooi is heel simpel. Je gaat dan in de game naar: “online” en dan naar “toernooi”. Vervolgens kies je dan voor “zoeken met code” en dan vul je de volgende code in: 0158-0956-7275

Meepraten op onze Discord

Mocht je tijdens het racen met andere communityleden van Daily Nintendo willen praten dan kan dat via het Mario Kart spraakkanaal op onze Discord. Kom daar vooral heen, want er is namelijk niks leuker en gezelliger dan samen lachend en schreeuwend Mario Kart te spelen! Liever niet spreken? Je kunt op onze Discord ook gezellig chatten met onze community.

Show je skills voor prijzen

Tijdens het toernooi kun je ook nog kans maken op diverse prijzen die worden geregeld via Nintendo Benelux. Het gaat hierbij om de volgende prijzen:

Platinum Punten: Race je de volle 16 races uit tijdens een cup? Dan ontvang je 50 Platinum Punten. Deze kun je onder andere op je Nintendo Switch en in de My Nintendo Store gebruiken om unieke beloningen te ontvangen.

Gouden Punten: De top 20 spelers bij iedere Cup ontvangen naast de Platinum Punten ook nog eens 1000 Gouden Punten. Deze kun je besteden in de Nintendo eShop.

Exclusieve merchandise: Mocht het je lukken om eerste te worden dan maak je kans op zeer exclusieve merchandise! Voor de Summer Cup kun je een racejack met uniek Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit-ontwerp winnen