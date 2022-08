Pac-Man World Re-Pac vergelijkingstrailer

Een trailer zet Pac-Man World en de remake naast elkaar.

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer vrijgegeven waarin ze de graphics vergelijken tussen Pac-Man World, en de remake die volgende maand naar de Switch komt. De trailer duurt maar ongeveer een minuutje, maar doordat de beelden naast elkaar staan valt meteen op wat er nou eigenlijk veranderd is. Zo blijkt dat veel dingen een drastische andere look hebben, waaronder omgevingen, personages en textures. De trailer kun je hieronder bekijken.

Pac-Man World Re-Pac is een remake van het origineel dat in 1999 verscheen voor de Playstation 1. Het is een 3D-platformgame waarin Pac-Man’s familie wordt ontvoerd op zijn verjaardag. Pac-Man gaat daarom naar Ghost Island om ze te kunnen redden. Naast verbeterde graphics en gameplay zijn er ook een aantal speelmodussen toegevoegd.