Meerdere codes voor Pokémon Sword & Shield in aantocht

Bemachtig het hele team van Ash

Afgelopen week hadden we al mooi wat nieuws gekregen dankzij de Pokémon Presents. Hierin meer nieuws over Pokémon Unite’s Anniversary, veel info voor Pokémon Scarlet & Violet. Maar ook Mewto in Pokémon Café ReMix en Pokémon GO nieuws. Nu ook nieuws voor degenen die nog Pokémon Sword & Shield spelen.

Een tijdelijk beschikbaar event vanuit Game Freak en The Pokémon Company zal namelijk meerdere Serial Codes weggeven. Je kunt op deze manier het gehele team van Ash krijgen in Sword & Shield: Dracovish, Dragonite, Gengar, Sirfetch’d en Lucario. Je krijgt niet het hele team in één keer, maar een code per Pokémon:

Dracovish – 12 augustus

Dragonite – 26 augustus

Gengar – 2 september

Sirfetch’d – 9 september

Lucario – 16 september

Serebii Update: Ash's team of Dracovish, Dragonite, Gengar, Sirfetch'd and Lucario are to be distributed to Sword & Shield through shared Serial Code weekly from August 12th.



Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/qODZCvvHij — Serebii.net (@SerebiiNet) August 5, 2022

Volgens Joe Merrick van serebii.net zullen de codes gewoon werken voor ons hier in het westen. De Pokémon zullen lvl 80 zijn. De grote vraag is, zitten hier nog mensen op te wachten of wordt het spel niet meer zo gespeeld? Ben jij blij met de giveaway? Geef hieronder je mening.