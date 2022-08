Bayonetta 3 – Online leaderboards en meer

Pas op, een kleine spoiler voor het verhaal!

Bayonetta 3 komt later dit jaar uit op de Switch, maar er is nog steeds vrij weinig bekend over de game. Nu is er een rating gekomen voor het spel in Australië waarbij we extra informatie te weten zijn gekomen. In een tab op deze site wordt wat meer informatie gegeven met daarbij wel de melding dat dit voor sommigen als spoiler kan worden gezien. Wil je alles ongerept ervaren dan toch maar even teruggaan naar de vorige pagina.

Op de site wordt het volgende gezegd wat we nog niet per se wisten (losjes vertaald):

In Bayonetta 3 vecht je door fantasy omgeving heen en vecht je met monsters genaamd Homonculi en een kwaadaardig wezen bekend als Singularity. Spelers moeten naar een eiland toe werken, Thule, om te voorkomen dat Singularity de werelden vernietigd.

Thema’s: Het spel bevat fantasy thema’s, inclusief monsters en bovennatuurlijke wezens. Er is een kort segment waarin een karakter haar eigen hart verwijderd om meer kracht te krijgen.

Online interacties: Het spel heeft leaderboards waarbij spelers hun scores per chapter kunnen uploaden.

Een lichte spoiler en synopsis dus voor het spel. Naast dat deze classificatie er is hebben Nintendo noch PlatinumGames hier officiële informatie over gegeven. We gaan er vanuit dat er nog genoeg informatie uit zal komen rondom de game voor de release op 28 oktober. Ga jij het spel halen? Wat vindt je van deze uitgekomen informatie? Laat het hieronder weten.