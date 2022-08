Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey- verschijnt op 11 augustus

Bijna verschijnt Shin chan op de Switch!

Vorig jaar juli verscheen in Japan een Shin chan-game. Deze kreeg helaas geen westelijke release, tot nu. Eind juni werd namelijk bekendgemaakt dat Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey- naar het Westen komt. Daarbij is de game nu eindelijk in de Nintendo eShop verschenen, waardoor we een releasedatum weten. De game verschijnt namelijk op 11 augustus. Een fysieke versie is niet aangekondigd, dus je zal het met de digitale versie moeten doen. Hij gaat voor €39,99 over de digitale toonbank, maar tot de release is er een pre-orderkorting van 10%. Daardoor is de prijs tot 11 augustus slechts €35,99.

Je speelt uiteraard met Shin chan zelf in Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey- en je vult je vakantiedagen met activiteiten. Je kunt insecten vangen, met je familie ochtendgymnastiek doen, met je vriendjes kletsen, klusjes doen voor mensen in het dorp en dinosaurussen spotten. De gameplay is dus te vergelijken met Animal Crossing: Pocket Camp en de Story of Seasons-spellen.

Ken jij Shin chan nog van vroeger? Ga je deze game ook kopen? Laat het ons weten in de reacties!