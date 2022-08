[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 32

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Lost in Play

Verschijnt op: 10 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Lost in Play is een handgetekende puzzelgame en een feelgood avontuur. Ga op reis door de verbeelding van een broer en zus tijdens een avontuur om de weg naar huis te vinden. De wereld is gevuld met kleurrijke personages, vreemde mysterien en unieke minigames. Tussen werkelijkheid en fantasie in verken je een betoverende bos van een beest met hoorns, begin je een opstand in een goblindorp en helpen je een team van kikkers een zwaard uit een steen te halen. Geinspireerd door animaties als Gravity Falls, Hilda en Achter de Tuinmuur is dit een interactieve tekenfilm waarbij je je vooral vermaakt.

Cult of the Lamb

Verschijnt op: 11 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Cult of the Lamb is een rogue like action adventure game met nogal een… unieke insteek. Jij kruipt in de vacht van een wollig lammetje, maar niet zomaar één. Je bent bezeten door een onheilspellende vreemdeling die je op het laatste moment gered heeft van totale vernietiging. Dit betekent alleen wel dat je een schuld bij hem hebt, welke je zult moeten afbetalen door een gemeenschap op te bouwen in zijn naam. Een sekte dus. Verzamel materialen, bouw een dorpje en betreed de meest angstaanjagende kerkers op zoek naar andere sekteleiders om hun krachten te stelen. Maar let op: hier lopen dodelijke insecten rond die wel een hapje lam lusten. Cult of the Lamb zit boordevol verzamelen, gevechten, bouwen en overleven. Weet jij je kudde te leiden en de almachtige lamgod te worden?

Voyage

Verschijnt op: 12 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Voyage is een cinematische avonturen game over twee overlevers. Ze zijn op zoek naar antwoorden op long vergeten vragen, uit een tijd die voor vele al niet meer te herinneren is. Of je de game nou alleen of samen met iemand anders speelt, het verhaal probeert een verhaal neer te zetten waarin de reis samen belangrijker is dan de uitkomst. Een prachtige handgetekende en woordeloze game.

Wat verder verschijnt in de week van 8 tot en met 14 augustus:

8 augustus 2022: Viki Spotter: School – €4,99

9 augustus 2022: Two Point Campus + Bonuscontent – €39,99

10 augustus 2022: Book Quest – €6,99

10 augustus 2022: Cleo – €12,49

10 augustus 2022: origamihero games 2D Platformer Collection – €4,19

11 augustus 2022: Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation – €39,99

11 augustus 2022: Arcade Paradise – €19,99

11 augustus 2022: Jeopardy! PlayShow – €24,50

11 augustus 2022: Japanese NEKOSAMA Escape the Sento – €8,99

11 augustus 2022: Amazing Pets Bundle – €9,99

11 augustus 2022: Pets in Action Bundle – €9,99

11 augustus 2022: Cat Slide Tiles – €3,99

11 augustus 2022: Last Threshold – €4,99

11 augustus 2022: Promo Pack 2×1 – €6,00

12 augustus 2022: Super Bullet Break – € 19,99

12 augustus 2022: Sakura MMO – €9,99

13 augustus 2022: Marmoset – €9,99