Flinke kortingen in de eShop met de Showdown Sale

Veel titels met flinke korting!

Nintendo houdt regelmatig leuke sales in de eShop en inmiddels is het tijd voor een nieuwe ronde met leuke aanbiedingen. De Showdown Sale is vanaf nu namelijk live in de eShop en dit keer zijn er kortingen die op kunnen lopen tot maar liefst 80%. Bovendien zijn dit keer ook weer verschillende grote en populaire games in de aanbieding. Wat dacht je bijvoorbeeld van Super Maio 3D World + Bowser’s Fury welke is afgeprijsd van €59,99 naar €39,99? Datzelfde geldt overigens ook voor onder andere Super Mario Party en New Super Mario Bros U Deluxe. De nieuwste versie van Just Dance is nu zelfs voor net geen 26 euro te krijgen.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van veel leuke aanbiedingen. De Showdown Sale is tot en met 14 augustus live. Neem dus zeker een kijkje in de eShop om te checken of er voor jou ook leuke aanbiedingen tussen zitten! Je vindt alle afgeprijsde titels gemakkelijk op de eShop pagina met aanbiedingen. Laat ons hieronder vooral weten welke game(s) jij gaat kopen of andere bezoekers wilt aanraden!