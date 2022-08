Tactics Ogre: Reborn komt naar de Nintendo Switch

De game verschijnt op 11 november al!

De afgelopen weken was er veel speculatie over een mogelijke aankondiging van Tactics Ogre: Reborn. Square Enix liet ons er lang op wachten, maar het wachten is eindelijk over. Middels een trailer op YouTube is namelijk Tactics Ogre: Reborn bekendgemaakt! Misschien ken je Tactics Ogre nog van vroeger, want deze game zal een remake zijn van Tactics Ogre: Let Us Cling Together uit 2010. Al was die game ook al een remake van het origineel uit 1995. Daarnaast is er in dezelfde trailer onthuld dat de game op 11 november zal verschijnen op de Nintendo Switch en andere platformen. Het spel zal zowel fysiek als digitaal verkocht worden.

Tactics Ogre: Reborn is zoals de naam al zegt een tactische RPG. Deze remake zal verbeterde animaties hebben en verbeterde soundtrack. Tevens zullen er verbeteringen zijn gemaakt aan het vechtsysteem.

