Set 2 van Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas is vanaf 16:00 uur te spelen

Eind vorige maand, op 28 juli, kondigde Nintendo aan dat Set 2 van de Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas op 4 augustus beschikbaar wordt gesteld. Vandaag is dan eindelijk die dag aangebroken, maar toch zullen Switch-bezitters nog heel eventjes geduld moeten hebben. Nintendo Nederland heeft zojuist namelijk via Twitter bekendgemaakt dat de acht nieuwe circuits vanaf 16:00 uur te spelen zijn.

Mocht je het nieuws gemist hebben: vanaf vandaag kunnen fans van Mario Kart aan de slag met de Knollenbeker en de Propellerbeker. Deze twee cups bevatten elk vier banen, waarvan zeven klassiekers zullen zijn en eentje gloednieuw is. Om 16:00 uur kun je rijden op New York Drive, Mario’s Circuit 3, Wildwestwoestijn, Waluigi’s Flipperkast, Sydney-Sprint, Sneeuwland, Paddenstoelengrot en uiteraard het gloednieuwe circuit Stracciatellastraat.

Het Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas gaat voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank. Echter is er goed nieuws voor de Nintendo Switch Online + Expansion Pass-leden want hun kunnen zonder extra kosten genieten van deze DLC.

Wil je graag de officiële Tweet zien? Bekijk ‘m dan hieronder!

Start uw motoren! Set 2 van de Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas is vanaf vandaag om 16:00 uur beschikbaar! pic.twitter.com/cqmn5Ehoti — Nintendo Nederland (@NintendoNL) August 4, 2022