NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2 aangekondigd

Tijd voor een nieuwe retrocollectie!

Begin vorig jaar bracht SNK een collectie van verscheidene games uit. Deze collectie, genaamd NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1, bevatte een hoop bekende games zoals Metal Slug 1st Mission en King of Fighters R-2. Vandaag kwam SNK met het nieuws naar buiten dat er een nieuwe collectie naar de Nintendo Switch gaat komen. Er is nog veel onbekend over NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2., waaronder welke games deze bevat en wanneer deze verschijnt. Volgens het Twitter-bericht komt daar binnenkort meer informatie over. Wanneer dat zo is, dan zullen we dat ook vermelden.

Welke games zie jij graag in deze collectie verschijnen? Heb je de eerste collectie gespeeld? We horen het graag in de vorm van een reactie!

Get ready for your next retro fix with the NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol.2!

More info to be announced soon so stay tuned!#SNK #NEOGEO pic.twitter.com/hXT3QYh6Je — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 4, 2022