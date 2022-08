Dragons: Legends of the Nine Realms krijgt gameplaytrailer

Gebaseerd op de animatieserie DreamWorks Dragons: The Nine Realms.

In mei dit jaar werd er een DreamWorks-game in het universum van ‘Hoe tem je een draak?’ aangekondigd. Dragons: Legends of the Nine Realms verschijnt op 23 september op alle huidige consoles, pc en Stadia. Tevens is de game zowel digitaal als fysiek te koop. Vandaag is er een nieuwe gameplaytrailer gedeeld die je hieronder kan bekijken.

In Dragons: Legends of the Nine Realms volg je het verhaal van een nieuwe generatie draken. Zij proberen de familie van Thunder (één van de draken) te redden. Dit is een taak waar het lot van de draken van af hangt. Bekende draken uit de films zul je echter weinig tegenkomen, aangezien het spel circa 1300 jaar na de gebeurtenissen uit de populaire films afspeelt. Wel zal je bekende dingen uit de animatieserie tegen kunnen komen.

