Bestandsgroottes van Pokémon Scarlet en Violet mogelijk gelekt 

Ze vallen qua opslagruimte mogelijk tussen Pokémon Legends Arceus en Pokémon Sword en Shield in.

Gisteren kwam er tijdens de Pokémon Presents presentatie natuurlijk al erg veel nieuws naar buiten over de nieuwe Pokémon-games Scarlet en Violet. Zo weten we nu dat we Pokémon studenten zullen worden en de gehele Paldea-regio kunnen verkennen op de rug van één van de twee box-art legendary’s. Wil je nog meer weten over de games weten? klik dan hier.

Vandaag zijn nu schijnbaar ook de bestandsgroottes van deze nieuwe games uitgelekt. Volgens de Amerikaanse Nintendo website zullen de digitale versies van zowel Pokémon Scarlet als Pokémon Violet precies 10 gigabyte in beslag nemen. Dat is meer dan Pokémon Legends Arceus, die slechts 6,1 GB koste en minder dan Pokémon Sword en Shield die een grootte hadden van ieder 12,6 GB. Dit zou betekenen dat je ruim 20 GB aan opslag op je Switch zult moeten vrijmaken om met beide versies aan de slag te kunnen gaan. Over de groottes van de fysieke versies van deze games is op dit moment nog helemaal niks bekend.

Belangrijk om te vermelden is dat dit nieuws alleen op de Amerikaanse Nintendo website staat. Nintendo heeft hier verder nergens iets over naar buiten gecommuniceerd. Neem dit nieuws dus met een klein korreltje zout.

Hoe denk jij over deze mogelijke bestandsgroottes van Pokémon Scarlet en Pokémon Violet? Zul jij ruimte vrij moeten maken om op 11 november met deze nieuwe Pokémonspellen aan de slag te kunnen? Laat het ons vooral weten in de reacties!