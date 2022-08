Welkom in Paldea, de nieuwe regio van Pokémon Scarlet en Violet

De Pokémon Presents heeft vandaag flink wat informatie onthuld over Pokémon Scarlet en Violet.

Eindelijk is er meer bekend gemaakt over Pokémon Scarlet en Violet. Zo zijn er nieuwe mechanics, Pokémon en meer nieuwigheden onthuld.

De gloednieuwe regio Paldea is een gebied wat alles heeft. Van bergen tot meren en van grasvlakten tot woestijnen. Hierin kom je flink wat biodiversiteit aan Pokémon tegen die op verschillende plaatsen samenleven. Of dit nu in het wild is, in een boerendorp of een levendige stad, je zult ze overal tegenkomen.

Als speler ben je een student aan de Naranja of Uva academie, een school die zich in de grootste stad van Paldea, Mesagoza, bevindt. Welke van de twee je zult betreden hangt af van de versie van het spel die je speelt. Als scholier wordt je opgedragen om alles te ontdekken wat er in de regio te vinden is. Ontdek op je eigen tempo samen met één van de legendarische Pokémon elke uithoek om meer te leren over de natuur, Pokémon en cultuur.

Teratal, kristaliseert je Pokémon

Een nieuwe mechanic die uniek is voor Paldea is Terastal. Door het gebruiken van deze optie zal je Pokémon terastalliseren waardoor die van kristal wordt en een soort kroon krijgt. Dit is een optie die iedere Pokémon kan gebruiken. Wel zijn er zeldzame versies van Pokémon die bovendien een nieuw type krijgen. Zoals een Pikachu die de Flying-type wordt of Eevee die Fire/Water-type wordt. Ook wanneer ze niet van type veranderen zullen ze een stuk sterker worden.



Spelers kunnen een Pokémon eenmaal per gevecht terastalliseren. Dit werkt tot het einde van het gevecht en is een Tera Orb voor nodig. Na elk gebruik moet deze opgeladen worden door kristallen aan te raken of bij een Pokémon Center.

Ook de Raid Battles zijn terug. Hierin werken drie spelers samen om het tegen geterestalliseerde Pokémon op te nemen. Na het verslaan van deze Pokémon kun je hem proberen te vangen, bovendien is de kans op speciale Tera-types hiermee hoger. Wel is er iets aangepast aan raids. Je hoeft niet meer op andere spelers te wachten met aanvallen.

Multiplayer

Door middel van de functie Poké Portal kunnen spelers uit de hele wereld vechten en ruilen. Dit kan door middel van een link trade, surprise trade of link battle. Een GTS is nog niet onthuld voor deze spellen. Ook kun je met drie anderen het volledige spel spelen. Hiervoor moet je via de Union Circle optie gebruiken binnen de Poké Portal.

Nieuwe Pokémon

Ook zijn er weer nieuwe Pokémon onthuld voor de spellen. Zo zijn de Puppy Pokémon Fidough, een Paldean Wooper en Cetitan onthuld. De speciale details van deze Pokémon zijn hieronder te lezen.



Fidough

De huid van Fidough is bijzonder elastisch en is zowel stevig als zacht. Wanneer deze Pokémon zich opwinden, intimideren ze hun tegenstanders door hun lichaam op te blazen, zodat ze groter lijken. Fidough fermenteert dingen in zijn buurt door middel van de gist in zijn adem. De gist is handig bij het koken. Deze Pokémon wordt al heel lang door de mens beschermd.

Category : Puppy Pokémon

: Puppy Pokémon Type : Fairy

: Fairy Height : 0,3 m

: 0,3 m Weight : 10,9 kg

: 10,9 kg Ability: Own Tempo

Paldean Wooper

In een ver verleden leefden Wooper onder water in de regio Paldea. Toen ze de strijd om hun territorium verloren, vonden ze blijkbaar een nieuw woongebied in moerasland. Om te voorkomen dat ze uitdroogden, begonnen ze hun lichaam te bedekken met een giftig vlies. Omdat ze al zo lang aan land leven, zijn hun kieuwen hard geworden. Hun lichaam is zwaar en ze bewegen langzaam, maar ze beschermen zich door krachtige giftige vloeistof uit hun kieuwen te spuwen.

Category : Poison Fish Pokémon

: Poison Fish Pokémon Type : Poison/Ground

: Poison/Ground Height : 0,4 m

: 0,4 m Weight : 11 kg

: 11 kg Ability: Poison Point/Water Absorb

Cetitan

Cetitan moeten sterke spieren hebben om hun enorme lichaam te kunnen ondersteunen. En achter aanvallen met hun lichaam zit een ongelooflijke kracht. Daarnaast trekken ze rond in sneeuwachtige gebieden, waarbij ze beschermd worden door een dikke laag vet.

Category : Terra Whale Pokémon

: Terra Whale Pokémon Type : Ice

: Ice Height : 4,5 m

: 4,5 m Weight : 700 kg

: 700 kg Ability: Thick Fat/Slush Rush

Bonussen

Wanneer je Scarlet/Violet vroek koopt kun je speciale bonussen krijgen. Tot 28 februari krijg je namelijk een speciale Pikachu die Fly kent en als Tera-type Flying heeft.

Wanneer je de digitale versies van de spellen koopt krijg je bovendien een code voor een avonturenset. Dit is een pakket met verschillende handige items.

Tot slot krijg je als je het 2-pack koopt twee codes om 100 Poké Balls te ontvangen.