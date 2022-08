Rekruteer Mewtwo in een nieuwe update voor Pokémon Café ReMix

Lukt het jou om Mewtwo's buikje op tijd te vullen?

Tijdens de Pokémon Presents presentatie die vanmiddag om 15:00 uur plaatsvond werden verschillende aankondigingen gedaan. Zo kwam er onder andere meer informatie naar buiten over Pokemon Violet en Scarlet. Ook toonden ze een nieuwe trailer van Pokémon Café ReMIX. Deze onthulde dat mewtwo terugkeert naar de game. In deze game zul je verschillende drankjes en gerechten moeten klaarmaken om Mewtwo’s buikje in één minuut tijd te vullen. Lukt dit je, dan kun je deze legendarische Pokémon toevoegen aan je café crew.

Buiten Mewtwo heb je ook de kans om Victini aan je crew toe te voegen. De update die dit allemaal mogelijk maakt is vanaf vandaag te downloaden Later dit jaar komt er ook nog een speciaal Latias evenement, maar hier is nog geen datum voor bekend.