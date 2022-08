Nezuko Kamado (Advanced Demon Form) komt als dlc naar Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Tweede dlc-personage wordt deze maand toegevoegd aan de game.

In een eerder artikel op Daily Nintendo werden de dlc-personages voor Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles bekendgemaakt. Inmiddels is de lijst personages ook opgesteld in de Nintendo eShop. Tengen Uzui is al beschikbaar voor €4,99. Een tweede personage komt in augustus, dus deze maand nog, beschikbaar: Nezuko Kamado (Advanced Demon Form). Hoewel de eShop nog geen prijs vermeldt, is de verwachting dat ook deze dlc voor een enkele personage €4,99 gaat kosten. In de onderstaande trailer zien we hoe Nezuka Kamado in haar volledig getransformeerde demonenvorm tekeergaat tegen haar tegenstanders.

Lees ook nog de review van Alice terug, waarin zij Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles met een keurige 7,8 beoordeelt. Ben jij een fan en kan je niet wachten op de complete serie dlc-personages? Of heb je genoeg aan de game zonder dlc? Vertel ons wat je van de game en de dlc vindt in een reactie hieronder.