Meer informatie over de Pokémon GO fest final onthuld

Open 27 augustus de jacht op alle Ultra Beasts en de Galarian birds met behulp van een speciale Incense!

Tijdens de Pokémon Presents presentatie die vanmiddag om 15:00 uur werd uitgezonden werden verschillende aankondigingen gedaan. Zo kwam er onder andere meer informatie naar buiten over Pokemon Violet en Scarlet en over Pokémon Unite. Hiernaast kwam ook de populaire mobile-game Pokémon GO heel even voorbij. Zoals de fanatieke spelers weten vind op zaterdag 27 augustus de finale voor het Go fest evenement plaats. Ten tijden van dit evenement wordt er op drie plekken ter wereld een fysiek Pokémon GO evenement georganiseerd. Dit gebeurt dan in Berlijn, Seattle en in Sapporo.

Nu weten we ook dat je tijdens dit Pokemon GO fest gebruik kunt maken van een speciale incense waarmee je zeldzame Pokémon kunt aantrekken. Zo zeldzaam dat je zelfs legendarische Pokémon waaronder de Galarian birds kunt laten spawnen! Buiten het jagen op deze bijzondere vogels zul je ook alle ultra beasts tegen kunnen komen op dit evenement. In voorgaande Pokemon GO fests was het enkel mogelijk om steeds maar één specifiek Ultra Beast tegen te komen en te vangen. Dat is nu helemaal anders. De Ultra beasts kunnen alle vier op willekeurige momenten tijdens de finale verschijnen, waaronder beasts die je in het vorige evenement misschien hebt gemist.

Ga jij op zaterdag 27 augustus met dit speciale online Pokémon GO evenement aan de slag? Laat het ons vooral weten in de reacties!